◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が今季６勝目を懸け、３１日の日本ハム戦（エスコン）に先発する。前日３０日は敵地でキャッチボール、ランメニューをこなし最終調整。本塁打数で現在１２球団トップを独走する重量級の相手打線に対し「初球から振ってくる。入りだったり、そういうところを気をつけたい」と勝利を誓った。ビジターで