◇プロ野球ファーム・リーグ交流戦巨人ー阪神（5月30日、ジャイアンツタウンスタジアム）強い風にほんろうされた阪神2軍。守備の乱れなどもあり、2回までに4失点と巨人にリードを許しています。初回、ショートの山田脩也選手のエラーにサードの佐野大陽選手のエラーが続き、1アウト1、2塁とピンチを背負った阪神。巨人の4番、リチャード選手が打席に入る直前にレフトからライトへのかなり強い風が吹き始めました。そのリチャード