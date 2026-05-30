ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手が日本時間30日、10日間の負傷者リスト入りしたことが発表されました。日本時間28日のロッキーズ戦で2回の第1打席で先頭のT・ヘルナンデス選手はフルカウントから7球目を跳ね返しますがショートゴロに倒れます。1塁へ全力疾走しベースを駆け抜けた直後に左太ももの裏を抑え、痛そうな様子を見せます。ベンチに戻った後は、ヘルメットを高くかかげ悔しさをあらわに。チームメートから体を