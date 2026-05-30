お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が30日、インスタグラムを更新し、アンガールズのコンビ活動をするYouTubeチャンネルを開設したことを報告した。【動画】仲いいなぁ…“芸能界最遅”でYouTubeチャンネル開設したアンガールズの最初のあいさつ田中は「アンガールズのコンビ活動をするYouTubeチャンネル「アンガールズのコンビ活動チャンネル」開設しました！」と報告。「確実にコンビ活動が観れるチャンネルです！」「観