モデル、俳優の三宅亮輔（３０）と双子ユニット・ＡＭＩＡＹＡの姉・ＡＹＡ（３７）が３０日、お互いのインスタグラムで結婚したことを報告した。ウェディング姿の２ショット写真もアップし、ＡＹＡの左手薬指にはゴールドの指輪もきらり。三宅は「親愛なる皆様へ」と書き出し「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎えることができました。愛を慈しみ、ていねいに、ていねいに、穏やかな日々を重ねて