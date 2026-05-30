ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」が２７日放送され、人気企画「みんなの説」が実施された。パンサー・尾形貴弘が最後のネタのターゲットとして出演。尾形の自宅に、インターホン修理のため作業着の男性２人が訪れるＶＴＲがオンエアされた。最初詳細が伏せられていた内容は、「家電の基盤が布袋柄になっていても違和感かなり少なめ説」というドッキリ。布袋寅泰のギター柄に改造されていた基盤に、尾形が「どうなってんのコ