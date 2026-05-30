中国・四川省のジャイアントパンダ国立公園で、世界唯一とみられる白いオスのパンダが確認された。遺伝子の突然変異で白くなったとみられ、2019年に初めて確認されて以降、野生の環境でたくましく成長している。突然変異で“白パンダ”にのそのそと歩く白い動物。林にシロクマ…ではない。正解は「ジャイアントパンダ」だ。中国・四川省のジャイアントパンダ国立公園に設置されたカメラが捉えたパンダは、遺伝子の突然変異によって