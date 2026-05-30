お笑いコンビ、ガクテンソクの奥田修二（44）は30日、「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。巨人の阿部慎之助前監督の暴力事件をめぐり、長女が児童相談所に連絡したことについて「お子さんからしたら、たぶん本当に相談しただけと思う」と私見を述べた。番組では、ナビゲーターを務める俳優の小澤征悦が「暴力は絶対に許されないものでありますが、一体何があったのでしょう」として、長女が児童相