◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）プレーオフ（ＰＯ）準決勝第１試合は、レギュラーシーズン首位の神戸が、同４位の東京ＳＧに６９―２３で勝ち、決勝進出。トップリーグ時代の２０１８―１９シーズン以来、７季ぶりの優勝に王手をかけた。決勝は、埼玉―東京ベイ（３１日、秩父宮）の勝者と対戦する。先制は神戸。前半６分、敵陣右でＦＢ上ノ坊駿介が