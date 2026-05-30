◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝神戸 69―23 東京SG（2026年5月30日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン1位の神戸は69―23で同4位の東京SGを下し、リーグワンになって初めて決勝に駒を進めた。前半6分、FB上ノ坊のキックからWTB植田が先制トライ。2本のPGで逆転されながら、同21分にはFB上ノ坊が左隅にトライを挙げて再び逆転する。規律を守れず一進一退の攻防が続き、前半は24―16で折り返