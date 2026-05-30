◆ファーム・リーグ巨人―阪神（３０日・ジャイアンツタウン）ＮＰＢは３０日、前日２９日のファーム・リーグ、阪神戦で退場処分となった巨人・石井琢朗２軍監督に榊原コミッショナーが厳重注意と制裁金５万円の制裁を科したと発表した。退場となった場面は１―１の４回２死走者なし。巨人・岡田の右翼ポール際への飛球が一度は本塁打と判定された。だが審判団の協議の結果、判定はファウルに変更。そこで石井２軍監督が説明