歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。最近の体調について言及する場面があった。現在、入院中だというリスナーからのメッセージが紹介される中、咳込んだ和田は「最近ね、お医者様に行ったら、のどが異常に乾燥しているらしいんですよ、口の中が。これ、歯医者さんに指摘されて“口の中が乾燥されてますね”と。で