ＳＮＳ総フォロワー数４００万人超えのタレント・ねおが６月５日にデジタル写真集「ネオジェンヌ」（小学館、ＳＭＥ）を発売することが３０日、発表された。「ありのままの自分をさらけ出し、自分らしく生きる」＝パリの女性を体現したパリジェンヌならぬ、ネオジェンヌとしてグラビアに初挑戦。ランジェリーや水着のカットも掲載されており、さまざまな表情のねおを見ることができる。写真集は「ネオジェンヌα」の４種類と「