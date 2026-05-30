◇MLB ブルージェイズ 6-5 オリオールズ(日本時間30日、オリオール・パーク)ブルージェイズの岡本和真選手が「4番・サード」で先発出場し、2試合ぶりの12号ホームランを放ちました。5点を追う7回、ノーアウト1塁の場面で相手先発左腕が初球に投じた直球を捉えると、打球はレフトスタンドへ飛び込む2ランホームランに。打球速度108.3マイル(約174.3キロ)、飛距離397フィート(約121.0メートル)、打球角度32°の一発となりました。こ