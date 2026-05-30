タレントの村重杏奈（27）が30日、都内で写真集「あんな」（講談社）発売記念会見に出席した。人生最後の写真集と銘打って、オーストラリアで撮影を実施。心も体もすべてを出し切り、テレビで見せる明るいイメージを超えて大人な一面を大いに見せた。「脱ギャルしたい女子たちの目標になればと思った。村重もこれががっつり大人に振り切るターニングポイントになればいいな」と話した。周囲からは「おっぱい大先生」と呼ばれる中、