◆米大リーグドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの年中行事の一つ、子どもたちの夢をかなえる「メイク・ア・ウィッシュ・キッズ＠ドジャースタジアム」が今年も開催された。メイク・ア・ウィッシュ財団は難病と闘う子どもたちの人生を変えるような願いをかなえる活動を行っている非営利団体。ファナティクス社との提携により、ドジャースはメイク・ア・ウィ