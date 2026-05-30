ブライトンは29日、イングランド人DFアダム・ウェブスターが契約満了に伴い、今シーズン限りで退団することを発表した。現在31歳のウェブスターはポーツマス、イプスウィッチ、ブリストル・シティでのプレーを経て、2019年8月にブライトンに加入。ボール保持に長けた現代的なセンターバックで、守備の安定性でもチームに貢献するなど、公式戦通算158試合出場で8得点を記録してきたが、昨夏のプレシーズンにひざの前十字じん帯