京都市立伏見工業高（現・市立京都工学院高）ラグビー部の元監督の山口良治さんが２９日に亡くなったことを受け、テレビドラマ「スクール☆ウォーズ」に主演した山下真司さん（７４）が３０日、読売新聞の取材に対し、「愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ当然『スクールウォーズ』もこの世に生まれることはありませんでした」とコメントを寄せた。山口さんは「泣き虫先生」の愛称で親しまれた。生徒