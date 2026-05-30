音楽ユニット「Superfly」ボーカルの越智志帆（42）が30日、インスタグラムを更新し、第2子を妊娠したことを発表した。越智は「お久しぶりです」と書き出し、「この度、第二子を授かりました。出産は秋ころです」と報告した。第2子の妊娠を伝えた上で、「二度目の経験ですが、相変わらずドキドキすることも多く、どんなことも、経験ひとつひとつが一期一会なんだなと感じています」との思いも吐露。そして「しばらくの間はステージ