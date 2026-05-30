30日午前8時55分ごろ、愛知県豊川市の赤塚山公園駐車場で、男児（2）＝同市＝が乗用車にはねられ、病院に搬送後、死亡が確認された。豊川署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた無職渡部佑一容疑者（82）＝同市＝を現行犯逮捕した。容疑を認めている。署は同法の過失致死容疑に切り替えて調べる。署によると、男児は家族と公園に遊びに来ていた。容疑者は1人で観光に訪れていたという。通行人の女性