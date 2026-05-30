NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主人公・豊臣秀長役の俳優・仲野太賀（33）と豊臣秀吉役の俳優・池松壮亮（35）が、福岡放送局制作のエンターテインメント情報番組「六サテ！〜九州沖縄サテライブ〜5月号」（30日後6・05〜6・43、総合、九州沖縄ローカル）にゲスト出演。今月3日、収録前に参加した雨中の「博多どんたく港まつり」パレードの感想、ドラマ撮影の舞台裏などを語る。MCは福岡で人気を誇るお笑いコン