元櫻坂４６でフジテレビ・原田葵アナウンサーが誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられている。３０日までに自身のインスタグラムを更新し「ありがとう〜」とつづると、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＡｏｉ」とデコレーションされたプレートや、花束を持ち喜びの表情を見せるショットなどをアップした。原田アナは７日に２６歳になっていた。この投稿には「おめでとうございます」「おしゃれすぎるー！」「これ