「ドジャース４−２フィリーズ」（２９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が６年連続８度目の２桁本塁打到達となる１０号ソロを含む３安打の固め打ち。打率も・２７９へ上昇し、ＯＰＳも９点台を回復した中、「素晴らしいチーム相手に初戦をとれたのは大きい」と語った。三回の第２打席で低めの変化球をきれいに捉え、弾丸ライナーで右翼フェンスを越えていった大谷の１０号弾。「フレディから始まって、連打が厳し