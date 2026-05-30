プレミアリーグは29日、フルアムに所属するイングランド人MFハリソン・リードが2025−26シーズンのギネス・ゴール・オブ・ザ・シーズン（年間最優秀ゴール賞）に輝いたことを発表した。リードは1月4日に行われたプレミアリーグ第20節のリヴァプール戦で勝ち越しを許した直後の90＋7分に、ペナルティエリアの外から強烈なロングシュートをゴール右上隅に突き刺して、チームに貴重な勝ち点「1」をもたらしていた。リードにとっ