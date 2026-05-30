お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が30日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。漫才協会会長の苦労を吐露した。アシスタントの出水麻衣アナウンサーと幹事業務の大変さについてトーク。塙は漫才協会のトップとして4月から浅草の東洋館を2部制にする改革に取り組んだが、観客数が激減。6月から従来の形に戻すことを明かしている。漫才協会の中でさまざ