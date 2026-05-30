タレント長嶋一茂（60）が15日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。ドローンの免許を取ったことを明かした。一茂は「今年の年頭に何か挑戦したいみたいな言ってて、ちょっと、とある国家資格を受けるって話をしてて」と切り出すと、石原良純は「気象予報士だよ」と反応し、一茂は「やめて？そんな頭良くない」とつっこんだ。一茂は「正直言って、運転免許証のちょっと上ぐらいのものやりたいなと思