女優のカン・イェウォンが、歯に衣着せぬトークで率直な魅力を披露した。5月28日、カン・イェウォンのYouTubeチャンネル「カン・イェウォン」には、お笑い芸人のイ・サンジュンをゲストに迎えた動画が公開された。【写真】A→Dに変化した韓国タレントこの日、2人は近況や恋愛スタイル、理想のタイプについて語り合い、息の合った軽快なトークを繰り広げた。なかでも話題を集めたのは、容姿に関する率直な会話だった。カン・イェウ