【モデルプレス＝2026/05/30】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月29日、自身のInstagramを更新。三男との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】夫は俳優 58歳元宝塚「どっちにも似てる」三男との母校訪問ショット◆白城あやか、イギリスでの三男との親子ショット披露5月27日の投稿で、イギリスで行われた四男の卒業式への出席を報告していた白城。この日の投稿では「三男も2年ぶりの母