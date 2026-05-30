【MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）】 11月 発売予定 価格：5,800円 【MODEROID 太陽の使者 鉄人28号（三次再販）】 11月 発売予定 価格：4,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」を11月に発売する。価格は5,800円。また、「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」の三次