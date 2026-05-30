栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、公開手配されている男が、指示役とみられる男に対し、通信アプリで「4000万円の報酬」を示唆して犯行を持ちかけていたことが新たに分かった。強盗殺人の疑いで公開手配されている益田和彦容疑者（48）は事件後、中国へ出国し、その後、東南アジアに向かったとみられている。その後の捜査関係者への取材で、益田容疑者は事件前、秘匿性の高い通信アプリを使い、指示役とみられる竹前海斗容疑