オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは30日、高田琢登投手が5月29日付で移籍のため退団したと発表した。なお今後は、高田は韓国のプロ野球チームである斗山ベアーズにてプレーを続けることが決定している。高田は20年ドラフト6位でDeNAに入団し、25年からオイシックスでプレー。今季はここまで10試合・61回2/3を投げ、4勝2敗、防御率1.75の成績を残していた。▼ 高田琢登「このたび、KBOの斗山ベアーズへ移