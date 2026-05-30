日本代表が北中米ワールドカップの初戦で対戦するオランダ代表で、絶好調の選手がいる。ローマのFWドニエル・マレンだ。冬の加入ながら、18試合の出場でなんと得点ランク２位タイの14ゴールを奪取。とりわけセリエAのラスト７戦では７ゴール・２アシストと大暴れで、５月10日のパルマ戦では、日本代表GKの鈴木彩艶から２点を奪ってみせた。29日に行われた森保ジャパンの練習後の取材で、その鈴木にマレンの印象を訊くと、こ