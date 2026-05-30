◇第65回春季北海道高校野球大会準決勝クラーク6―4札幌日大（2026年5月30日札幌モエレ沼公園）準決勝を行い、第1試合ではクラークが札幌日大を6―4で退け、2年ぶりに決勝に進出した。クラークは同点の9回2死一、三塁から8番・穴田晃生（3年）の左前打で勝ち越し、続く9番・広瀬優大（3年）も左前に運んで追加点を奪った。エース佐々木俊介（3年）は164球で完投した。佐々木は「投げている間は疲労をあまり感じなかった