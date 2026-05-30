オリックス・高島が31日の中日戦（京セラドーム）に先発する。開幕ローテーション入りして負けなしの3勝と安定した投球を披露してきた右腕だが、前回23日の西武戦（ベルーナドーム）は今季最短の3回2/3で被安打9の2失点で降板。初黒星を喫した。以来、中7日で臨む今回はセ・リーグ球団が相手。「相手もそんなにデータがないと思うんで。どんどん強気に攻めていけるピッチングができたら」とテーマを掲げた。「いいバッター