３０日の東京７Ｒで３番人気エルハーベン（牡３歳、栗東・藤岡健）に騎乗した津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が向正面で落馬し、競走を中止した。落馬した津村は担架で運ばれた。同騎手はダービーではリアライズシリウスとコンビを組む予定になっている。