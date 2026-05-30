演歌歌手の藤あや子が29日に自身のアメブロを更新。きりたんぽやアスパラとチキンの炒め物など、手作りのランチを公開した。【映像】藤あや子、夫婦の乾杯ショット＆2人分の食卓この日、藤は「おうちランチ」と切り出し「きりたんぽ アスパラ＆チキンのガーリック炒め」とメニューを紹介し、完成した手料理の写真を公開した。続けて「アスパラ＆チキンのガーリック炒め」について「ガーリック醤油で下味をつけて一晩置いたチ