◆米大リーグドジャース４―２フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に６年連続２ケタ本塁打となる２試合連発の１０号ソロを放つなど４打数３安打１打点で、チームの今季初の６連勝に貢献した。大谷に衝撃の一発が飛び出したのは、２点リードで迎えた３回１死の第２