日本ダービーで有力馬に騎乗する津村明秀騎手の落馬にＳＮＳでは心配の声が寄せられている。同騎手は３０日の東京７Ｒ・３歳１クラス（芝１４００メートル）で３番人気のエルハーベン（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）に騎乗した際、向こう正面で落馬した。同馬は７番枠から好発進を決めて先行争いに加わるポジションでスタートしたが、最初の１００メートルを過ぎた地点で少しかかるような面を見せながらバランスを