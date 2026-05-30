◆ファーム・リーグ巨人―阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人が初回に２点を先制した。先頭・皆川、鈴木大がともに相手の失策で塁に出ると、その後１死一、二塁ではリチャードが右越え打を放つなど２死満塁を迎えた。萩尾の初球に相手先発・茨木の暴投で三走・皆川が生還した。萩尾は四球を選び再び満塁となると、続く郡が左前適時打を放った。前日２９日は逆転勝ちを飾っていた阪神との２軍戦。この日は相手