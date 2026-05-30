◆春季高校野球近畿大会▽準決勝智弁和歌山４―０立命館宇治（３０日・わかさスタジアム京都）智弁和歌山（和歌山１位）が立命館宇治（京都２位）を４―０で下し、３年連続決勝に進出した。５回２死一、三塁から荒井優聖一塁手（３年）の右前適時打で先制すると、８回２死満塁で６番の楠本龍生二塁手（３年）が右越えに走者一掃の三塁打を放ち加点。投げては先発・和気匠太（３年）、三嶋健太（３年）、米原佑真（２年）の継