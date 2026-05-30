元Ｋ―１王者・武尊が、現役引退後の“お疲れ様会”４ショットを披露し、注目を集めている。３０日までに自身のインスタグラムで「昨日は魔裟斗さん夫婦とご飯現役お疲れ様会して頂きました！」とつづり、妻で女優の川口葵と、元格闘家の魔裟斗と、魔裟斗の妻でタレントの矢沢心との４ショットをアップ。「初めて魔裟斗さんとお酒飲めて楽しかったありがとうございました」と感謝の言葉をおくった。この投稿には「ｌｅｇ