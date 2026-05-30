◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほペイペイ）広島の小園海斗内野手が今季初めて２番でスタメン出場する。６番・指名打者には前川誠太内野手が入り、エレフリス・モンテロ内野手が９日・ヤクルト戦（マツダ）以来のベンチスタートとなった。「８番・右翼」には辰見鴻之介内野手が入った。敵地のソフトバンク戦の白星は１８年６月１７日が最後で、２１年６月９日から１分けを挟んで８連敗中