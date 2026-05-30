【モデルプレス＝2026/05/30】モデルの西山茉希が5月29日、自身のInstagramを更新。料理風景やパスタメインの食卓を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「品数豊富で豪華」パスタや野菜など食卓公開◆西山茉希、手料理公開西山は「今日のパスタと明日のカレー」とコメントし、パスタとカレーを同時進行で調理する様子を公開。ズッキーニやえのきなどの多種の野菜やベーコン、トリュフソースなどを白だしで味をつけたパスタ、野