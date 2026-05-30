アーティストグループ『Number_i』が5月29日、グループの公式インスタグラムを更新。『#3XLを被らずに踊り切れチャレンジ』に挑んだ動画を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i 】『#3XLを被らずに踊り切れチャレンジ』動画投稿にファン反響「入れて欲しいと思っちゃいました」『#3XLを被らずに踊り切れチャレンジ』とは、Number_iの3rdシングル『3XL』 にちなんで行われている、TikTokやYouTube Shortsなどで人気のダン