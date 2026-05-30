台湾プロ野球のチアリーダーとして大人気のリン・シャン（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。“小悪魔風”魔女コスプレショットを投稿した。味全ドラゴンズは「魔女の宴」をテーマに29日の2連戦で、公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」は魔女のコスプレで選手たちを応援する。リン・シャンは自身のインスタグラムで「みんなの“小悪魔”に会いに来てね」と“小悪魔風”魔女コスプレショットを投稿した。