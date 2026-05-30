■MLBドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのフィリーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、3回に2戦連発となる今季10号ソロ本塁打を放つなど4打数3安打1打点をマーク。チームはF.フリーマン（36）、M.マンシー（35）、W.スミス（31）にもそれぞれソロアーチが飛び出し、試合の主導権を握った。投