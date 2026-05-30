赤色灯同居の兄（40）を包丁で突き刺して殺そうとしたとして、千葉東署は30日までに殺人未遂の疑いで千葉市若葉区、無職亀谷尚樹容疑者（37）を現行犯逮捕した。兄の無職博樹さんは搬送先の病院で死亡が確認された。署は容疑を殺人に切り替え、捜査する。逮捕は29日付。逮捕容疑は29日午後9時25分ごろ、博樹さんの胸や腹を包丁で突き刺して殺そうとした疑い。署によると、容疑を認め「不満が積み重なり、頭にきた」と供述し