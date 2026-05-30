東〜西日本は安定して晴れ北日本は大気の状態不安定きょうは高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。北日本は上空寒気の影響により、大気の状態が不安定で、所々でにわか雨があるかもしれません。天気の急変には注意が必要です。東日本から西日本は安定して晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。【台風はいつどこに？】台風6号の進路をCGで確認！気温です。東北南部から九州にかけて、最高気温30℃以上の真夏日が続出す