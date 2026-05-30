KOMOREBIが、新曲「年上の女の子 feat. Sad Kid Yaz」を5月29日に配信リリースした。 （関連：ラップにおけるメディア関係者のネームドロップはどのような意味を持つ？国内外の例から考察） 本楽曲は、フィーチャリングにSad Kid Yazが参加。キャッチーなメロディと共に歌うようなラップで繰り返される〈年上の女の子〉というサビのフレーズに、KOMOREBIのポップネス溢れるラップが交差する