[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦](ギケンス)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 17 猪瀬康介DF 3 福宮弘乃介DF 4 小林大智DF 22 藤森隆汰MF 8 高野裕維MF 9 新谷聖基MF 10 佐々木敦河MF 16 上月翔聖MF 76 三門雄大MF 88 濱託巳FW 18 青戸翔控えGK 99 村田侑大DF 5 深川大輔DF 23 松本大地DF 26 浅野良啓DF 30 加藤佑太郎MF 7 金原朝陽FW 33 長疾風監督吉